الجونة يتعادل سلبيًا مع الإسماعيلي في الشوط الأول

انتهى منذ قليل، الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع بين فريقي الجونة والإسماعيلي التي تجمع بينهم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري.

واستطاع فريق الإسماعيلي الاستحواذ والسيطرة على الكرة، إلا وأنه لم ينجح في تسديد أهداف قوية في شباك الجونة، وأضاع أكثر من هدف مؤكد خلال الشوط الأول من المباراة .

ليتعادل فريق الإسماعيلي مع الجونة سلبيا خلال الشوط الأول.

وجاء تشكيل الجونة لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: محمد علاء.

الدفاع: أحمد مجدى، أحمد العش، أحمد شوشة، أليو جاتا الوسط: محمد عماد، نور السيد، أكيم فيفور، حسونة الهجوم: مروان محسن، صامويل

بينما جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، محمد خطارى

الوسط: ايريك تراورى، مروان حمدى، عبد الرحمن الدح، هشام محمد

الهجوم: نادر فرج، على الملوانى

البدلاء: عبد الله جمال، محمد عبد السميع، حاتم سكر، عبد الله محمد، عمر القط، عبد الله السعيد، إبراهيم عبد العال، عبد الرحمن كتكوت، حسن صابر.