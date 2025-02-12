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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فتوح يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

احمد فتوح
احمد فتوح
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أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقاً للبرنامج الموضوع لأحمد فتوح من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه للمشاركه في التدريبات الجماعية، بسبب معاناته من إصابة في الركبة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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