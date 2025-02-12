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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عباس: لا سلام بالمنطقة إلا بتولي دولة فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، إنه لا سلام بالمنطقة إلا بتولي دولة فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن “عباس” قوله أن الشعب الفلسطيني متمسك بالبقاء على أرضه في كل من غزة والضفة والقدس وفلسطين ليست للبيع.

وأكد علي ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة وفق خطة محكمة تحظى بإجماع فلسطيني عربي رسمي وشعبي في ظل وجود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأشار إلي أهمية تنسيق الجهود والمواقف المشتركة لاعتماد رؤية السلام العربية في القمة العربية الطارئة المقبلة.

وأضاف: "نثمن الجهود المبذولة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين والحصول على مزيد من الاعترافات الدولية لدولة فلسطين."

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