وزير الاستثمار يستعرض نتائج تخفيض توقيت الإفراج الجمركي على حركة التجارة

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة عمدت على تنفيذ مخططات الملامح الأولية لحزمة التيسيرات الضريبية والجمركية لدعم بيئة الاستثمار، موضحا أنه تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشاحنات والحاويات يعد أبرز تلك الحزمة.

واعتبر في تصريحات له اليوم علي هامش الاجتماع الأسبوعي للمجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ أن تلك الاجراءات تساعد بصورة قوية في وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.

وأضاف أنه قد تم بالفعل اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، ومن بينها مضاعفة ساعات عمل جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي من خلال العمل على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية حتى الساعة السادسة مساءً، مؤكدًا الاستمرار في العمل بهذا النظام.

وذكر أن هذا الإجراء أسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتجنب التأخير في تسليم البضائع وتسريع وتيرة وصول السلع الأساسية والمواد الخام إلى الأسواق المحلية.

أوضح أنه يفضل هذا القرار، انخفض تكدس البضائع في الموانىء والمنافذ الجمركية، ما أسهم في تقليل التكاليف التاتجة عن رسوم طول مدة التخزين.

وأضاف "الخطيب" أن الحزمة الأولى من التيسيرات تتضمن إجراءات تستهدف تقليل زمن الفحص والإفراج الجمركي، ما يُسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وسرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتقليص الضغط على الموانيء البحرية، وتشجيع إقامة الصناعات بالقرب من الموانيء الجافة.