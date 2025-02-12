محافظ بني سويف يطالب بسرعة الانتهاء من مشروع مُجمّع مواقف السيارات

شدّد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية تذليل كافة المعوقات وتوفير المتطلبات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بمجمع المواقف أسفل محور عدلي منصور ،الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة النقل ضمن خطة المحافظة لتخفيف الضغط المرور والزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية ، مؤكد أنه لن يسمح بأي تهاون أو تباطؤ في العمل لسرعة الانتهاء من المشروع ، الذي يُعظّم من سلسلة القيمة المضافة للموقع أسفل المحور ضمن رؤية واستراتيجية تنموية تم وضعها للاستغلال الأمثل للمنطقة

جاء ذلك خلال جولته "اليوم"لتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع ،ضمن برنامج ميداني لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل كافة المعوقات التي تواجه سير العمل بالمشروع ، وذلك في حضور :اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،أحمد عراقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف_الهيئة العامة للطرق والكباري، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، ناصر فراج وكيل وزارة النقل، دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي،شيرين حسين _مسؤول المكتب الفني بالمحافظة، شافعي ممدوح مدير المشروع ، طارق حسن مدير مشروع المواقف ،وبعض التنفيذيين المختصين من الهيئة والوحدة المحلية والشركة المنفذة وأعضاء المكتب الفني بالمحافظة

وخلال الزيارة، تم استعراض الموقف التنفيذي بشكل مُفصل لموقف المحافظات_ الواقع على طريق بني سويف /دمو _ وتضمن الإشارة إلى الانتهاء من أعمال تشطيبات المنطقة الخدمية الأولى والأعمال الانشائية للمنطقة الإدارية الثانية ، وأعمال الردم فى الساحة بالكامل وتم تنفيذ 80% من البلاطات الخرسانية ، والأعمال الانشائية الخاصة بالخزان الأرضي والعزل والاختبار،السور الخارجي بنسبة 95% ، أعمال التمديدات الخاصة بالمرافق المختلفة داخل الساحة من الكهرباء والحريق والصرف والمياه ،أعمال الأساسات الخاصة بالمظلات.

فيما يجرى العمل في استكمال صب البلاطات الخرسانية و اللاند سكيب وكراسي الركاب ، ومتبقى أعمال الانترلوك والأبواب والشبابيك والتركيبات الخاصة بمستخدمي الموقف وجاري العمل فى تشطيبات المسجد و توريد المظلات المعدنية وتركيبها بالموقع

وفيما يتعلق بموقف المراكز"الواقع على طريق بني سويف/العياط الزراعي"،فقد تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وأعمال المبانى الأسوار بالكامل ،وأعمال المباني والتشطيبات الاساسية الداخلية والخارجية للمنطقة الخدمية الثالثة ، و الانتهاء من تمديدات المياه وخط الحريق والصرف الصحى بالموقف ،فيما يجرى العمل في صب البلاطات الخرسانية بنسبة تنفيذ بلغت 90% ، واستمرار العمل في تسليم طبقة الأساس في التوسعة الجنوبية (مخرج الموقف) تمهيدا لاستكمال البلاطات الخرسانية،

وتم استعراض الموقف التنفيذي لنفق المشاة الرابط بين موقف المحافظات وموقف المراكز _بأبعاد داخلية 6 متر وعرض 3.1 متر ارتفاع، ورصيف بعرض 50 سم لإمرار تمديدات المرافق المختلفة على جانبي النفق ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الخرسانات الخاصة بجسم النفق بالكامل وإنهاء العزل وعمل البردورات داخل النفق ، و أعمال الردم حول النفق وجار تجهيز أعمال البلاطات الانتقالية ورد الشيء لأصله ، حيث سبق تلك الأعمال تحويل الحركة المرورية وقطع مطلع محور عدلي منصور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور تمهيدا لتنفيذ النفق.

كما ناقش المحافظ موقف أعمال المرافق الخدمية للمشروع من الصرف والمياه والكهرباء ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطوط الانحدار الداخلية وخط الطرد داخل الموقف ومتبقي المسافة حتى محطة رياض باشا ، بجانب الانتهاء من تنفيذ خط التغذية بالمياه بالكامل والربط مع الخزان بطول 620 متر، علاوة على الانتهاء من تمديد كابلات الكهرباء الرئيسية وإطلاق التيار .

جدير بالذكر أن مشروع مجمع المواقف يضم موقفين للسيارات (محافظات ومراكز) مكونة من 5 ساحات انتظار على مساحة 25000 متر مربع طاقة استعابية 600 مركبة، و 3 مناطق خدمية وادارية متفرقة باجمالي مساحة 4200 متر مربع (مسجد رجال + مسجد سيدات + نقطة أمنية + مكتب بريد + عيادة صحية + غرفة صراف آلي + محلات تجارية + أكشاك)، بجانب نفق مشاه اسفل مطلع محور عدلي منصور لحركة المشاه بين الموقفين ، وخزان مياه ارضي للتغذية والحريق بسعة 60م ، وسور خارجي للموقف بطول 1200 متر وبوابات دخول وخروج الأفراد والمركبات، خطوط مياه وصرف صحي "خط الطرد" حتى محطات قرية رياض باشا.