مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدًا رفيع المستوى من دولة ماليزيا.. صور

قام صاحب السمو السيد تون داتو سري أحمد فوزي بن عبد الرزاق؛ حاكم ولاية بينانج الماليزية وحرمه، والسيد نائب رئيس وزراء ولاية بينانج وحرمه، يرافقهم وفد رسمي رفيع المستوى من دولة ماليزيا بزيارة مكتبة الإسكندرية اليوم باعتبارها واحدة من أبرز المعالم الثقافية والتنويرية في مصر والوطن العربي.

استقبل الوفد نيابة عن الدكتور أحمد زايد؛ مدير المكتبة، الأستاذة هبة الرافعي؛ قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، وقامت باصطحاب الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة، كما أهدت صاحب السمو حاكم ولاية بينانج نسخة من كتاب "ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية".

وفى نهاية الزيارة أعرب حاكم بينانج الماليزية والوفد المرافق له عن إعجابهم بما شهدوه من إمكانيات حديثة وتقنيات متطورة في المكتبة، وأكدوا أنها تمثل نموذجًا رائدًا وفريداً في نشر الثقافة والمعرفة، مشيرين إلى دورها البارز في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب.

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