وزيرة التضامن تكرم فريق الوزارة المشارك في مناقشات ملف حقوق الإنسان بجنيف

استمرارًا لنهج وزارة التضامن الاجتماعي في غرس ثقافة التميز بين قطاعات الوزارة، كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق الوزارة المشارك في إعداد ملف الوزارة في مناقشات استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال شهر يناير الماضي.



وحرصت الدكتورة مايا مرسي، على لقاء أعضاء الفريق الذي ضم الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، ومصطفى عبد الرافع مدير وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وأعضاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أعضاء فريق الوزارة أدوا أداء رائعا ضمن الوفد المصري، في إعداد وتنفيذ الحدث الجانبي الذي نفذته الوزارة بالشراكة مع مجالس القومي المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والطفولة والأمومة، إلي جانب المشاركة في الجلسة الرئيسية ضمن الوفد المصري، والذي أظهرت فيه الدولة المصرية ما حققته في مجال الحق في الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، وهو ما كان له عظيم الأثر والتأثير على الوفود المشاركة في جلسة المناقشات.

كما أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق الذي تم علي أعلي مستوى مع وزارة الخارجية ووزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وبعثة مصر الرسمية بجنيف وكل أجهزة الدولة المصرية التي عملت في تناغم فريد حقق نجاحات كبيرة في استعراض ملف مصر في حقوق الإنسان أمام العالم.



وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أنها حريصة على تكريم القطاعات المتميزة داخل الوزارة، وذلك في إطار التقييم المؤسسي لكافة قطاعات الوزارة، مشيرة إلى أن كل فرد سيجيد في موقعه داخل الوزارة سيحظي بالتكريم تقديرا لما يقدمه من مجهود سيكون له مردود إيجابي على نتائج العمل.



ومن جانبهم أعرب أعضاء الفريق عن تقديرهم لتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي لهم ، مؤكدين أن هذا التكريم يعد تكريما لكافة العاملين بالوزارة، مشيرين إلى أنه سيستمرون في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.