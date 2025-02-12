عقد المقابلات للمرشحين لبرنامج تدريبي في مجال تكنولوجيا المعلومات ببني سويف

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تم عقد المقابلات الشخصية والاختبارات القبلية للمرشحين، للبرنامج التدريبي المزمع عقده ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ومحافظة بني سويف ، وفي إطار استكمال أنشطة بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة في الإدارة المركزية، وديوان عام محافظة بني سويف، ومن خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وقد أُجريت الاختبارات _بمركز التدريب علوم الحاسب بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة_ بهدف تقييم مهاراتهم التكنولوجية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك في حضور أعضاء اللجنة التنفيذية لتفعيل بروتوكول التعاون من المحافظة والوزارة :محمود ربيع – مدير مشروعات وعضو اللجنة التنفيذية لبروتوكول التعاون بين الوزارة المحافظة ، داليا فيض – مدير البوابة الإلكترونية ومنسق البروتوكول مع الوزارة ،مصطفى محسب منسق مشروع "طوّر وغير"،خالد أحمد مدير وحدة البزنس، أحمد سمير مدرب بمبادرة "طوّر وغير"،هبة محمود منسق البروتوكول،ماجد مخلوف – عضو الموارد البشرية بالمحافظة ،عامر نصر الدين مدير مركز تدريب علوم الحاسب الالى،

و أشارت داليا فيض – منسق البروتوكول مع الوزارة ، إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بتوفير التيسيرات اللازمة لعقد تلك المقابلات، التي تأتي استكمالا لتنفيذ بنود ومواد البروتوكول الذي يتسق مع الاستراتيجية التنموية التي أطلقتها المحافظة ، وتضم 6 قطاعات رئيسية من بينها قطاع الاتصالات، وبما يتواكب مع خطة الدولة ورؤيـة مصــر 2030 نحو التحول الرقمـي، من خلال المشروعات التنموية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع المؤسسات المختلفة لبناء قدرات ومهارات الشباب ودعم وتأهيل الكوادر الشابة بمهارات تكنولوجية متقدمة، بما يتماشى مع تطورات سوق العمل ومتطلبات التحول الرقمي.