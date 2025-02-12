رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) .. شاهد

شهد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، التى تستضيفها جمهورية مصر العربية، التى تأتى استمراراً للجهود والمساعى المصرية الداعمة للشعب الليبى الشقيق وتهيئة المناخ الملائم للحوار وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف لتغليب مصلحة الدولة الليبية وشعبها الشقيق، ودعم الجهود الأممية لبعثة الأمم المتحدة التى تهدف إلى استقرار وحدة الدولة الليبية.



وتناولت اجتماعات اللجنة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بهدف توحيد الرؤى التى تدعم إستقرار الدولة الليبية واتخاذ إجراءات توافقية للحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعى الليبى وتحقيق سيادة الدولة الليبية على أراضيها.



وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال الجلسة الإفتتاحية على تقديره للعلاقات والروابط التاريخية التى تربط الشعبين المصرى والليبى الشقيق ، مشيداً بالجهود المتواصلة للأشقاء الليبيين ومحاولاتهم لتقارب وجهات النظر لتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والتأكيد على إتفاق وقف إطلاق النار بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار داخل الأراضى الليبية.



وأعرب أعضاء الوفد الليبى، عن عميق تقديرهم للدولة المصرية لاستضافتها اجتماعات اللجنة العسكرية لتحقيق التواصل واستمرار المناقشات التى تضع العديد من الأطروحات والأفكار القابلة للتنفيذ على مجلس التفاوض بما يعود بالنفع على الشعب الليبى.