ديربي الميرسيسايد.. ليفربول يبحث عن الثلاث نقاط وصلاح يقود التشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "جوديسون بارك"، لمتابعة مواجهة الريدز الذي يحل ضيفًا على نظيره إيفرتون، في ديربى "المرسيسايد".

حيث يحل فريق ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على نظيره إيفرتون، فى المباراة المؤجلة بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء محتلًا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بينما يقع فريق إيفرتون في المركز الـ16برصيد 26 نقطة.

أهداف ليفربول من اللقاء

ويسعى فريق ليفربول للفوز بمباراة اليوم، من أجل توسيع الفارق بينه وبين أرسنال إلى 9 نقاط، بينما يريد إيفرتون تصحيح وضعه وتحقيق الثلاث نقاط، من أجل القفذ إلى المركز الـ13 من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح يبحث عن التعزيز

وعلى الجانب الآخر، يبحث الفرعون المصري محمد صلاح عن تسجيل أهداف من أجل تعزيز صدراته لترتيب هدافى البريميرليج الذى يتصدره بـ 21 هدف، فيما صنع 13 آخرين.

تشكيل ليفربول المتوقع

ومن المتوقع أن يخوض الهولندى أرنى سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول، بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – جرافينبيرش – مام أليستر

خط الهجوم: محمد صلاح – لويس دياز – كودي جاكبو.

