اليوم.. إغلاق باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين 2025

تُغلق اليوم الخميس 13 فبراير في تمام الساعة 12 ظهرًا، اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين باب تلقي طلبات الترشح لمقعد نقيب الصحفيين وعضوية مجلس النقابة.

وشهدت فترة الترشح حتى الآن منافسة قوية، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين 43 مرشحًا، بينهم 10 على مقعد النقيب و33 لعضوية المجلس.

بعد غلق باب الترشح، ستبدأ فترة تقديم التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير ولمدة خمسة أيام، حيث سيتم فحص الطعون واستبعاد المتنازلين. ومن المتوقع أن تُعلن اللجنة الكشوف النهائية للمرشحين عقب هذه الفترة.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمومية لانتخابات النقابة ستعقد يوم 7 مارس 2025، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم تأجيلها إلى 21 مارس 2025.

تستمر اللجنة المشرفة في متابعة العملية الانتخابية بدقة لضمان نزاهتها تحت إشراف قضائي كامل.