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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكي: عودة أوكرانيا إلى حدود 2014 أمر غير واقعي

بيت هيجسيث
بيت هيجسيث
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أكد وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أن عودة أوكرانيا إلى حدودها كما كانت في عام 2014 تعد أمرًا غير واقعي في الوقت الحالي.

 وفي تصريحات جديدة، شدد أوستن على أن الحرب في أوكرانيا ينبغي أن تنتهي، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يرغب في إنهاء النزاع عبر الدبلوماسية.

وأضاف أوستن أن دول الناتو بحاجة إلى زيادة تبرعاتها بالأسلحة وتكثيف الإنتاج العسكري في ظل التصعيد المستمر للأزمة. 

وأكد أن الولايات المتحدة لن تكون جزءًا من أي وجود عسكري مباشر في أوكرانيا.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي قائلاً: "لا يمكن مواجهة التهديدات إلا من خلال إنفاق المزيد على الدفاع"، مضيفًا أن الدول الأوروبية يجب أن تضاعف التزاماتها لتوفير الدفاع طويل الأمد لأوروبا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى "إنهاء هذه الحرب المرعبة عبر تقييم واقعي للوضع" مع الحفاظ على سيادة وأمن أوكرانيا.

 وأكد أنه يوافق على نسبة 5% كحد أدنى للإنفاق العسكري لدول الناتو لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

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