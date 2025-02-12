تكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم لأبناء العاملين بجامعة الفيوم.. صور

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم حفل تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم لأبناء العاملين الجامعة، بحضور الدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أحمد رشاد أمين عام الجامعة، وعمرو ماضي أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية، وهالة السويفى مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية، وأعضاء اللجنة الرياضية، والطلاب المشاركين بالمسابقة، وأولياء الأمور، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

صرح الدكتور ياسر مجدي حتاته، أن تكريم أبناء العاملين بالجامعة من حفظة القرآن الكريم تقليد تحرص الجامعة على تنظيمه كل عام، حيث يعد من الفعاليات المهمة التي تشجع الطلاب على تعلم القرآن وحفظه، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم يرتقي بسلوك الأبناء ويحسن أخلاقهم.

وقدم التهنئة للطلاب الفائزين وأولياء أمورهم، كما قدم الشكر لأعضاء اللجنة الرياضية على تنظيمها للحدث.

من جانبه أثنى الدكتور شريف العطار على جهود أولياء الأمور في تعليم أبنائهم ومتابعتهم للوصول لهذا المستوى المتميز، ودعا الطلاب للاستمرار والحفاظ على ما تعلموه ليكونوا قدوة لزملائهم في المستقبل.

وأشار أحمد رشاد إلى فضائل القرآن الكريم، حيث يرفع القرآن درجة حامله يوم القيامة، وله آثار إيجابية على الإنسان طوال حياته، ويكسب الإنسان الحكمة والتدبر، مؤكدًا أن تكريم أبناء العاملين في هذه المسابقة تقليد تحرص إدارة الجامعة على تنظيمه كل عام.

وأوضح عمرو ماضي أنه تم تقسيم المشاركين في المسابقة لعدة مستويات منها: خمسة أجزاء، وعشرة أجزاء، وخمسة عشر جزءًا، وعشرون جزءًا، وثلاثون جزءًا، حيت تم تكريم الثلاثة الأوائل بكل مستوى ومنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية، وتم تسليم شهادات التقدير لكل من شارك فى المسابقة.

وفي ختام الحفل تم تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، وأعضاء اللجنة الرياضية.

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