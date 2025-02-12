إحالة سيدة للمحاكمة بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة في الجيزة، بإحالة سيدة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسهيل حصولهم على منح مالية بمنطقة بولاق الدكرور.

كانت قد أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قيام المتهمة المقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بإدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستدراج الضحايا.

وأوضحت التحريات، أن المتهمة أوهمت ضحاياها بإمكانية الحصول على منح مالية، وطالبتهم بإيداع مبالغ مالية على أحد الحسابات البنكية بزعم إنهاء إجراءات صرف المنحة، وذلك على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت القضية النيابة العامة التحقيق والتي قررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية.