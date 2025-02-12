ads
الأربعاء 12 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة سيدة للمحاكمة بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق الدكرور

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت النيابة العامة في الجيزة، بإحالة سيدة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسهيل حصولهم على منح مالية بمنطقة بولاق الدكرور.

كانت قد أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قيام المتهمة المقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بإدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستدراج الضحايا.

وأوضحت التحريات، أن المتهمة أوهمت ضحاياها بإمكانية الحصول على منح مالية، وطالبتهم بإيداع مبالغ مالية على أحد الحسابات البنكية بزعم إنهاء إجراءات صرف المنحة، وذلك على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت القضية النيابة العامة التحقيق والتي قررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية.

استيلاء على اموال المواطنين احالة سيدة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإدارة العامة لمكافحة الإحتيال على المواطنين التواصل الإجتماعي فيس بوك الجريمة المنظمة الحسابات البنكية النصب والإحتيال على المواطنين النصب والاحتيال أموال المواطنين أمرت النيابة العامة النيابة العامة