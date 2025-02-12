"فلسطين للأمن القومي": الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية واحد ويهدف لحصول الشعب على حقوقه

أكد مدير معهد فلسطين للأمن القومي حابس الشروف أن الموقف العربي من القضية الفلسطينية واحد وثابت وواضح، ولدى الدول العربية رغبة في حل القضية الفلسطينية برمتها، فطالما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه ولا يتمتع بحق تقرير المصير، فلن يكون هناك أمن ولا استقرار في المنطقة.

وقال مدير معهد فلسطين للأمن القومي في مداخلة مع قناة "النيل" للأخبار، اليوم الأربعاء "إن الدول العربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية تتمتع بسيادة، وهم أعضاء بمجلس الأمم المتحدة والجامعة العربية، لذلك لا تستطيع أي دولة أن تفرض عليها سياستها، خاصة وأن فكرة التهجير تمس الأمن القومي العربي".

وأوضح أن ما يطرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يُعد تصدير أزمات والخروج من أزمة إلى أخرى، مشددا على أنه آن الأوان للإدارة الأمريكية أن تتفهم الموقف العربي تجاه حل القضية الفلسطينية والذي يرضي كافة الأطراف، خاصة وأن الشعب الفلسطيني خلال عام ونصف العام من الحرب والتدمير الشامل لم يترك أرضه، وهذا دليل واضح على رفضه للتهجير.