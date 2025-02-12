راغدة شلهوب تكشف لـ "البوابة نيوز" تفاصيل برنامجها الجديد في رمضان

قالت الإعلامية راغدة شلهوب، إنها سوف تستعد لتقديم موسم جديد لبرنامجها "سابع سما" لكي يتم عرضه في رمضان القادم على إحدى القنوات الفضائية.

وأضافت “شلهوب” في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: “إنني لم أبدأ في تصوير البرنامج حتى الآن وسوف أقوم بالتصوير قريباً خلال الأيام القادمة وأستمر في التصوير أثناء شهر رمضان”.

وتابعت: "هذا البرنامج سوف يكون الموسم الثاني من برنامج "سابع سما" وسوف يتم استضافه كوكبة كبيرة متنوعة من الفنانين، وليست بالضرورة أن يكونوا من نجوم الصف الأول، لأن ذلك ليس هدف البرنامج، ولكن سيكون الضيوف من الذين لم يظهروا بالإعلام منذ فترة طويلة، وتخرج منهم تصريحات تُذاع لأول مرة فتصبح الحلقة أقوى بكثير من وجود نجم صف أول".

واختتمت: “أسئلة البرنامج سوف تسافر بالضيف إلي سابع سما، أو تسقط به إلي سابع أرض، وسيكون مفاجأة للجمهور”.