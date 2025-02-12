النقد الدولي: الاقتصاد المصري يشهد تحسنا خلال 2025 نتيجة إصلاحات حكومية

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنا خلال عام 2025 نتيجة للإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.

وأشار جهاد على هامش فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2025 في دبي - إلى نجاح الاقتصاد المصري في المحافظة على استقراره، رغم التحديات المتمثلة في الحرب الأوكرانية الروسية، إضافة إلى تراجع حركة الملاحة في البحر الأحمر والتي كان لها انعكاسات على الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وحول اقتصاد الإمارات، أوضح جهاد أنه حقق قدرة عالية على تحمل الصدمات العالمية خلال الأعوام الماضية فيما واصل القطاع غير النفطي النمو، مشيرا إلى أن نسبة النمو بالقطاع غير النفطي خلال السنوات الماضية وصلت إلى نحو 4.5% إلى 5.5% مما يعكس التأثر الكبير للقطاع غير النفطي على الاقتصاد الإماراتي، فيما تساهم العائدات النفطية أيضا في رفع مستويات النمو في الإمارات.