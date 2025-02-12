المتاحف الفنية المصرية تحتفى بـ "عمنا.. صلاح جاهين"

فى إطار المبادرة التى اطلقتها وزارة الثقافة للاحتفاء"بعمنا .. صلاح"جاهين" يوم 19 فبراير، لعزة الهُوِيَّة المصرية" ، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تأكيدا على أن صلاح جاهين لم يكن مجرد فنانًا، بل رمزًا مصريًا قدم صورة مبدعة لمصر في فترة كانت مليئة بالتحديات، وساهم في تشكيل الوعي المصري وظلت أعماله الأدبية والفنية مصدر إلهام للأجيال الجديدة إلى يومنا هذا.

أعد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش برنامج حافل للاحتفاء "بعمنا .. صلاح جاهين"، في عدد من المتاحف الفنية في القاهره وخارجها يتصدرها استضافة متحف السيرة الهلالية بمحافظة قنا عدد من الفعاليات الثقافية والفنية تحت عنوان " الروح المصرية في الأغنية بين صلاح جاهين و عبد الرحمن الأبنودي" تتضمن عرض : مجموعة من القصائد المغناه التي كتبها صلاح جاهين علي سبيل المثال "والله زمان يا سلاحي وقصيدة " أحلف بسماها و بترابها" لعبد الرحمن الأبنودي وتتضمن الإحتفالية ورشة حكي عن الشاعر الكبير صلاح جاهين ودوره الكبير في إثراء الثقافة المصرية وعلاقته الوطيدة بالخال عبد الرحمن الأبنودي، أداء صوتي لمجموعة من أبناء قرية أبنود الموهوبين في الغناء والإلقاء لمجموعة من القصائد والإغاني لكلا الشاعري، ورشة فنية لرسم بورترية بعنوان عمنا صلاح جاهين مستلهم من رباعيات صلاح جاهين.

كما ينظم متحف أحمد شوقي إحتفالية كبيره بعنوان "صلاح جاهين : فيلسوف الفقراء في بيت أمير الشعراء " يستضيف فيها شاعر العامية الكبير المهندس ياسر قطامش و مجموعة متميزة من شعراء العامية المصرية بالإضافة إلي ورشة حكي عن أغاني العامية بين شوقي وصلاح جاهين وورشة رسم لمجموعة من البورتريهات الفنية المستوحاة من رباعيات صلاح جاهين ، ومعرض لنتاج الورشة الفنية بمركز كرمة بن هاني الثقافي..

الجدير بالذكر أن هذا النشاط يأتي فى إطار سلسلة من الفعاليات تنظمها وزارة الثقافة للأحتفاء بالرموز الثقافية المصرية، بهدف تذكير الجميع بأسهامتهم الفنية والثقافية واثرهم فى اثراء الهُوِيَّة المصرية .

وهو يعد الثاني فى هذه السلسلة بعد احتفاء وزارة الثقافة في الشهر الماضي بالفنان الكبير شادي عبد السلام فى إطار نشاط اطلق عليه "يوم شادي ... لعزة الهُوِيَّة المصرية" .