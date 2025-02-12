قبل غلق باب الترشح| 43 مرشحًا يتنافسون في انتخابات الصحفيين 2025.. 10 على مقعد النقيب و33 لعضوية المجلس

تواصل انتخابات نقابة الصحفيين لعام 2025 جذب أنظار الوسط الصحفي، حيث شهدت الأيام الماضية تقدم 43 مرشحًا حتى الآن، بينهم 10 مرشحين على مقعد نقيب الصحفيين و33 آخرين لعضوية مجلس النقابة.

وتستمر اللجنة المشرفة على الانتخابات في تلقي طلبات الترشح في ظل منافسة قوية، مما يعكس اهتمام الصحفيين بالتأثير على مستقبل مهنتهم داخل النقابة.

وفي هذا التقرير، نستعرض آخر المستجدات حول المرشحين والمواعيد الهامة المرتبطة بالانتخابات.

1. المرشحين على مقعد النقيب:

عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين (عبد المحسن سلامة) – جريدة "الأهرام"

أحمد فتحي أحمد محمد (أحمد فتحي أحمد) – جريدة "المصري اليوم"

عبد الجواد محمود عبد الجواد محمود (عبد الجواد أبو كب) – جريدة "الأخبار"

خالد محمد زكي البلشي (خالد البلشي) – جريدة "الدستور"

محسن محمد هاشم محمد (محسن هاشم) – جريدة "الأهرام"

السيد محمد إبراهيم الإسكندراني (سيد الإسكندراني) – جريدة "الشعب"

محمد مغربي أحمد علي (محمد المغربي) – جريدة "الشعب"

نعيمة محمد راشد عبد الله (نورا راشد) – جريدة "الجمهورية"

محمد بدوي أحمد عبد الله (محمد بدوي) – جريدة "الغد"

طلعت هاشم محمد فرج (طلعت هاشم) – جريدة "مصر الفتاة"



2. المرشحين على عضوية المجلس:

عيسى جاد الكريم عيسى مراد (عيسى جاد الكريم) – جريدة "الأهرام"

شيرين حنفي محمود محمد العقاد (شيرين العقاد) – جريدة "روزاليوسف"

نرمين أحمد سليمان أحمد (نرمين سليمان) – جريدة "المصري اليوم"

صالح محمد رجب محمد (صالح رجب) – جريدة "الوفد"

أحمد إسماعيل عبد الرحمن الشامي (أحمد الشامي) – جريدة "الجمهورية"

صبحي محمد محمد أحمد شادي (صبحي أبو شادي) – جريدة "شباب مصر"

شهناز منصور مجاهد عزام (شهناز عزام) – جريدة "روزاليوسف"

أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد (أيمن عبد المجيد) – جريدة "روزاليوسف"

دعاء كمال حسين النجار (دعاء النجار) – جريدة "الجمهورية"

حماد سعيد معتمد صالح الرمحي (حماد الرمحي) – جريدة "الدستور"

محمد عبد الظاهر عبد الظاهر حمدان (محمد عبد الظاهر) – جريدة "المصرية"

صالح عبد السميع عبد السميع الصالحي (صالح الصالحي) – جريدة "الأخبار"

محمد سعد عبد الحفيظ حسين (محمد سعد عبد الحفيظ) – جريدة "الأهرام"

عمرو منصور إسماعيل بدر (عمرو بدر) – جريدة "الأهرام"

عبير المرسي محمدين محمد (عبير المرسي) – جريدة "الأخبار"

أحمد عاطف السيد محمد (أحمد عاطف) – جريدة "الدستور"

فيولا فهمي جرجس (فيولا فهمي) – جريدة "الوفد"

إسلام أحمد أبازيد خضري (إسلام أبازيد) – جريدة "المصري اليوم"

إيمان محمد حسن عوف (إيمان عوف) – جريدة "الأخبار"

إبراهيم خليل محمد خليل الدراوي (إبراهيم الدراوي) – جريدة "الشعب"

علاء محمد عمران علي (علاء عمران) – جريدة "الوفد"

حسين حسن أحمد أحمد (حسين الزناتي) – جريدة "اليوم السابع"

شريف محمد سمير محمد شلقامي (شريف سمير) – جريدة "الأهرام"

إسماعيل فرج أحمد فرج العوامي (إسماعيل العوامي) – جريدة "الأهرام"

خالد حسين محمد عبد العزيز (خالد حسين) – جريدة "الوطن"

خير راغب خير بخيت (خير راغب) – جريدة "المصري اليوم"

محمد السيد موسى سليمان ضبعان (محمد الضبعان) – جريدة "صوت البلد"

محمد السيد عبد العزيز الشاذلي (محمد السيد الشاذلي) – جريدة "اليوم السابع"

أحمد يحيى أحمد الديسطي (أحمد يحيى) – جريدة "البوابة"

المعتز بالله إبراهيم عبد العزيز إبراهيم الشناوي (معتز الشناوي) – جريدة "الجمهورية"

محمد شبانة عبد العزيز بدوي (محمد شبانة) – جريدة "الأهرام"

محاسن عبد الله سنوسي مهدي (محاسن السنوسي) – جريدة "المصري اليوم"

ريمون فرنسيس صادق متى (ريمون المصري) – جريدة "حر"

وتستمر اللجنة المشرفة على الانتخابات في تلقي طلبات الترشح حتى غدٍ الخميس 13 فبراير 2025، حيث يغلق باب الترشح في تمام الساعة 12 ظهرًا. بعدها، ستبدأ فترة تقديم التنازلات والطعون اعتبارًا من يوم السبت 15 فبراير ولمدة خمسة أيام. سيتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين بعد فحص الطعون واستبعاد المتنازلين. أما الجمعية العمومية، فستُعقد يوم 7 مارس 2025، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم تأجيلها إلى 21 مارس 2025.