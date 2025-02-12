تجديد حبس أبطال فيديو بيع المخدرات بعين شمس

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 5 أشخاص الظاهرين بمقطع فيديو يوثق لحظة بيعهم المواد المخدرة بعين شمس، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

وكشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالإتجاربالمواد المخدرة بمنطقة عين شمس، وضبط مرتكبى الواقعة.



تابعت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي متضمناً قيام مجموعة من الأشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبالفحص أمكن تحديد وضبط 5 أشخاص"لـ2 منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية لمخدرى"البودر، الآيس" 3 قطع سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بجلبهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.