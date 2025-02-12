أحمد داود أوغلو يقترح ضم قطاع غزة إلى تركيا

الأربعاء 12/فبراير/2025 - 04:23 م

قدم رئيس الوزراء ووزير الخارجية التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، اليوم الأربعاء، مقترحا لضم قطاع غزة إلى تركيا مشيرا إلى أن غزة يجب أن تكون منطقة حكم ذاتي في تركيا.

يأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول السيطرة على قطاع غزة على مدى الأيام الماضية، ومقترحه لتهجير أهالي القطاع إلى بلدان أخرى، وسط رفض وانتقادات عربي وعالمية.

وأكد داود أوغلو خلال كلمة ألقاها في اجتماع الكتلة البرلمانية لمجموعة «مسار جديد»،على ضرورة إعادة ربط قطاع غزة بالجمهورية التركية كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي.

وقال داود أوغلو إن على سكان غزة إجراء استفتاء والانضمام إلى تركيا، مشددا على أن أوغلو على أن الجمهورية التركية تمثل الامتداد الشرعي للدولة العثمانية