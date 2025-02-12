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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يلتقي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم لتعزيز التعاون

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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التقى وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، دكتور رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء،وذلك لتفعيل التعاون في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان أهمية تبادل الخبرات، ودراسة مقترح  بشأن مشروع لتأسيس أكاديمية لمنح التراخيص الدولية للكوادر المصرية المؤهلة  لمزاولة المهن في الخارج ،بحسب المعايير الدولية لكل دولة على حدة، وكذلك التعاون في الربط بين المرصد الخاص بالصندوق، مع قواعد بيانات الوزارة، بشـأن فرص العمل في الخارج والداخل.

حضر اللقاء شيماء محمود مدير عام المكتب الفني للوزير، وهند السنوسي مدير عام الادارة العامة لمعلومات سوق العمل،وائل عبدالصبور قطب مدير عام شؤون مراكز التدريب.

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