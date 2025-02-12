رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

أجرى المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأربعاء ، زيارة لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، حيث التقى باللواء مهندس أحمد عبد السلام - الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

وقد صاحبه كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير - المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وخلال الزيارة تفقد المستشار رئيس الهيئة والوفد المرافق له، الصرح العملاق الذي يعد أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوچي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقوم بتصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوچية الخاصة بها وقواعد البيانات البيومترية طبقًا للمقاييس العالمية، باستخدام تكنولوچيا الذكاء الاصطناعي وبرامج التحكم الذكية.

وأشاد بهذا الكيان المتفرد على أرض مصر، الذي يأتي إنشاؤه في إطار تحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على قواعد بيانات سليمة ومؤمنة وتقديم الحلول التكنولوچية بمجالات الإصدار الذكي؛ بما يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.