"الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة".. ندوة عن رؤية مصر 2030 بالفيوم

شهد كامل غطاس سكرتير عام محافظة الفيوم، ندوة "الإصلاح الإداري والهيكلي والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030"، التي عقدت بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018، وتفعيل دور وحدات الموارد البشرية في ضوء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (22) لسنة 2019.

شارك في الندوة، الدكتورة زهراء وهدان رئيس الإدارة المركزية لدعم ومتابعة المديريات ووحدات الموارد البشرية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور مبروك عبد المنعم، وسامح جمال مديري عموم بالإدارة المركزية، والدكتور أسامة عبد الحميد أحمد مدير مديرية التنظيم والإدارة بالفيوم، وحجاج عويس مدير عام الموارد البشرية بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من مديري الموارد البشرية بالمديريات الخدمية بالمحافظة، وممثلي الجهات ذات الصلة.

خلال كلمته، بندوة "الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030"، نقل السكرتير العام للمحافظة، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لمسئولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكافة حضور الندوة من مختلف المديريات على أرض المحافظة، آملاً بأن تحقق الندوة أهدافها المرجوة، موضحاً أن عملية الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة، تحتاج لأفراد جهاز إداري على درجة من الكفاءة، مؤكداً أن الأفراد هم القوة الفاعلة فى تقدم الشعوب ولابد من استثمار قدراتهم الاستثمار الأمثل.

وأضاف، أنه من الضروري تأصيل فكرة الإصلاح الإداري لدى العاملين بالقطاع الحكومي وغيره، لافتاً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهذا الشأن لتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال التعاون البناء بين الأفراد، وتضافر جميع الجهود والعمل من خلال الفريق الواحد والبعد عن الذاتية الفردية، والتحرك بشكل جماعي بغية الإصلاح الإداري من خلال مقترحات الأنظمة والتشكيلات والوحدات، والانتقال من الأسس النظرية إلى التطبيق الواقعي.

من جهتها، أوضحت رئيس الإدارة المركزية لدعم ومتابعة المديريات ووحدات الموارد البشرية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز حريص على القيام بدوره في استراتيجية الدولة للإصلاح الإداري والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، بعقد ندوات للتوعية في كافة محافظات الجمهورية، للتعريف بآليات الإصلاح الإداري والهيكلي وعلاقته بالتنمية المستدامة، ومحاور الإصلاح الإداري التى تتضمن التشريعي والمؤسسي، وبناء وتنمية قدرات العاملين، وبناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأضافت، أن الندوة التى نحن بصددها على مدار اليوم، تشمل عدداً من الموضوعات منها: إدارة التغيير والإصلاح الإداري، والإصلاح الإداري والهيكلي في ضور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018، بجانب تفعيل دور وحدات الموارد البشرية في ضوء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (22) لسنة 2019، مشيرة إلى أن الندوة تستهدف مسئولى الموارد البشرية بمختلف المديريات على أرض محافظة الفيوم، بما يسهم في توفير جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابة، يخضع للمساءلة ويقدم خدمات ذات جوده لإرضاء المواطنين، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، في ضوء رؤية مصر 2030.

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