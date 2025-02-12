رئيس الأكاديمية العربية يستقبل نظيره الليبي لتعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور مجدي الشيباني، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية، بمقر الأكاديمية العربية في القرية الذكية، وذلك لوضع برنامج شراكة بين الأكاديميتين يهدف إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالبناء والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى بحث وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي والتدريب المتخصص في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وأمن المعلومات.

كما ناقش الطرفان فرص تطوير البرامج التدريبية المشتركة بما يخدم استراتيجية قطاع الاتصالات الليبي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتعزيز جودة الحياة.

حضر اللقاء المهندس أحمد شرف، العضو المنتدب لشركة الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تطرق الاجتماع إلى سبل تطوير القدرات البشرية اللازمة لاستراتيجيات التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى تدريب تلاميذ المدارس على منافسات الأولمبياد الليبي والدولي للمعلوماتية، مع العمل على إعداد معسكرات تدريبية مشتركة للفرق المصرية والليبية.

كما بحث اللقاء إمكانية إنشاء مخيمات تدريبية لحديثي التخرج والباحثين عن العمل، لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل وشغل وظائف المستقبل المتميزة.