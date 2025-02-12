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الأربعاء 12 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات استشفائية لأساسي الزمالك أمام فاركو

مران الزمالك
مران الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة فاركو بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية وتأهيلية على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجيت المقبلة.

وأدت هذه المجموعة تدريبات خاصة باستخدام أدوات التأهيل داخل أرضية الملعب تحت قيادة شيخ بوزيان مخطط الأحمال بالفريق، بالإضافة إلى تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي.

واكتفت هذه المجموعة بأداء التدريبات التأهيلية والاستشفائية دون المشاركة في باقي فقرات المران بناء على تعليمات الجهاز الفني خوفاً من تعرضهم للإرهاق.

ويستضيف الزمالك نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تدريبات استشفائية الزمالك فاركو بتروجيت مران الزمالك