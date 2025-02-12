عقب انتقاله.. أحمد الجفالي يخوض التدريبات الجماعية للزمالك

انتظم التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجيت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب إعلان النادي للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة الماضية قادماً من فريق الاتحاد المنستيري التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ولاعبو الفريق على تهنئة اللاعب بعد انضمامه للفريق وتمنوا له التوفيق في الفترة المقبلة.

ووضع الجهاز الفني برنامجاً خاصاً للجفالي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستضيف الزمالك نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.