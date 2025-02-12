استعدادًا لبتروجيت.. جروس يعقد جلسه مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المران

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن العديد من الأمور الفنية في مباراة فاركو التي أقيمت بالأمس في مسابقة الدوري، وحرص على تقديم التهنئة للاعبين على الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وطالب جروس اللاعبين بغلق صفحة مباراة الأمس والتركيز على المباراة المقبلة أمام بتروجت، وشدد على ضرورة مواصلة العمل والتركيز والاجتهاد خلال التدريبات لمواصلة الانتصارات.

وأكد المدير الفني على ثقته في جميع أفراد الفريق وقدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية الجلسة شرح جروس البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للمباراة المرتقبة أمام بتروجت.

ويستضيف الزمالك نظيره بتروجت يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.