ads
الأربعاء 12 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أشرف عبدالباقي ينشر صورا من كواليس مسلسل "قلبه ومفتاحه"

أشرف عبدالباقي من
أشرف عبدالباقي من مسلسل قلبي ومفتاحه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشر الفنان أشرف عبدالباقي مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلا: “من كواليس مسلسل قلبي و مفتاحه، رمضان 2025”.

بجانبه روج الفنان أشرف عبدالباقي عن دوره في مسلسل “قلبه ومفتاحه” المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025، ونشر أشرف عبدالباقي البوستر الدعائي لشخصيته في المسلسل، معلقًا: “استنوني في عمل مختلف في رمضان، مسلسل قلبي ومفتاحه”.

أبطال مسلسل “قلبي ومفتاحه”

يشارك في بطولة مسلسل “قلبي ومفتاحه” مجموعة كبيرة من نجوم الفن، آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبدالباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.

اشرف عبدالباقي أشرف عبدالباقي مسلسل قلبي مفتاحه أشرف عبدالباقي عبر إنستجرام الفنان اشرف عبدالباقي أشرف عبدالباقي موسم رمضان 2025