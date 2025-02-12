أشرف عبدالباقي ينشر صورا من كواليس مسلسل "قلبه ومفتاحه"

نشر الفنان أشرف عبدالباقي مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلا: “من كواليس مسلسل قلبي و مفتاحه، رمضان 2025”.

بجانبه روج الفنان أشرف عبدالباقي عن دوره في مسلسل “قلبه ومفتاحه” المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025، ونشر أشرف عبدالباقي البوستر الدعائي لشخصيته في المسلسل، معلقًا: “استنوني في عمل مختلف في رمضان، مسلسل قلبي ومفتاحه”.

أبطال مسلسل “قلبي ومفتاحه”

يشارك في بطولة مسلسل “قلبي ومفتاحه” مجموعة كبيرة من نجوم الفن، آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبدالباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن.