أغاني عيد الحب.. نجم ستار أكاديمي عماد جلولي يطرح كليب "عيونك وطن"

طرح الفنان عماد جلولي، نجم برنامج المواهب "ستار أكاديمي 5"، أغنية جديدة تحمل اسم "عيونك وطن" عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وتأتي أغنية “عيونك وطن” بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد الحب، والتي صورها ماد جلولي على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أمين معالج.

أغنية “عيونك وطن” من كلمات الشاعر الغنائي محمد شكري، ألحان حازم أحمد، توزبع حمدي المهيري.



وتقول كلمات أغنية "عيونك وطن":"يا اجمل قلب في الدنيا و اكتر حد

قدر يفهمني و يكون جنب مني بجد

و شايل عني و بيسند و بيقدر

عشانك بقوى و بواجه و الاقي الحل

و لجل عيونك الحلويين ابيع الكل

لا عمري اقدر اغيب عنك و لا اتاخر..".



ويقف عماد جلولي خلال الفارة الحالية على تحضيرات ألبومه الغنائي الذي يضم 10 أغانٍ متنوعة بين اللهجات اللبناني والتونسي والمصري كما يتضمن الألبوم أغاني من نوعية الراب، ولم يتم الاستقرار على العدد النهائي للأغاني به إذ من الوارد أن يحتوي على أكثر من 10 أغاني.



وطرح عماد جلولي خلال الفترة الماضية عدد من الأغاني على طريقة "السينجل" منها: كليتولي لحمي، "C'est trop tard"، اليوم الشعب قال كلامو، ما نسيت، وغيرهم.



يذكر أن عماد جلولي له تجربة في التمثيل عبر المسلسل اللبناني "جيران" وهو بطولة علي السعد، سالي أحمد، خليفة سالم، جوزيف عطية، عماد جلولي، وآخرون، تأليف منى طايع، فكرة رولا سعد، إخراج أسد فولادكار.





https://youtu.be/USOS5XXfYLs?si=RTkWeAux9qXbttq2