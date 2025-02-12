جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان مخيم نور شمس بإخلاء منازلهم

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مخيم الفارعة جنوب طوباس بالضفة الغربية بعد عملية عسكرية استمرت 11 يوما من النزوح والتهجير للفلسطينيين وتفجير للمنازل وتدمير للبنية التحتية.

وأضافت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء، أن الاحتلال الإسرائيلي طالب الفلسطينيين في مخيم نور شمس عبر مكبرات الصوت بإخلاء منازلهم، فضلا عن ارتكاب المزيد من التدمير والتجريف للبنية التحتية والمحال التجارية داخل المخيم.

وتابعت: «المقاومة الفلسطينية تتحدث ما بين الحين والآخر عن اشتباكات مسلحة بحي المنشية وتفجير لعدد من المنازل وترحيل السكان الفلسطينيين عن مخيم نور شمس، وفي مخيم جنين لا زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على إخلاء السكان وتهجيرهم وتخريب البُنى التحتية وحصار المستشفيات، وأيضا كان هناك اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في الحي الشرقي من مدينة جنين بالضفة الغربية».

ولفتت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ما يزيد عن 70 فلسطينيا في مخيم العروب شمال الخليل، إذ كانت هناك تحقيقات ميدانية لعشرات الفلسطينيين ومن ثم قامت قوات الاحتلال باعتقال عدد منهم والإفراج عن عدد قليل.