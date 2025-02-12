الملوانى يقود هجوم الإسماعيلي أمام الجونة في الدوري

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، التشكيل الذي يخوض به مواجهة الجونة بعد قليل على استاد خالد بشارة في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، محمد خطارى

خط الوسط: ايريك تراورى، مروان حمدى، عبد الرحمن الدح، هشام محمد

خط الهجوم: نادر فرج، على الملوانى

ويجلس على دكة البدلاء كلا من: عبد الله جمال، محمد عبد السميع، حاتم سكر، عبد الله محمد، عمر القط، عبد الله السعيد، إبراهيم عبد العال، عبد الرحمن كتكوت، حسن صابر

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 6 مواجهات بينما يحتل الجونة المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 7 مباريات.