قيادات الأمانة المركزية بـ"مستقبل وطن" تزور محافظة أسيوط

استمرارا لدور الحزب الخدمي والمجتمعي، وضمن سلسلة الجولات التنظيمية التي يعتزم الحزب القيام بها بمختلف المحافظات لتقديم مبادرات خدمية وتنموية، نظمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اليوم الأربعاء، زياراته العاشرة الميدانية لمحافظة أسيوط.

وبدأت أولي محطات الزيارة، بحضور اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط, والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وكان في استقبال قيادات الأمانة المركزية، النائب ياسر عمر، أمين الحزب بمحافظة أسيوط، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

وافتتحت قيادات الأمانة المركزية في مستشفى أسيوط العام، وحدة متكاملة للأطفال المبتسرين، والتي تضم وحدة 10 حضانات مجهزة بكافة المستلزمات الضرورية، بالإضافة إلى 26 حضانة للأطفال أخري مخصصة لمستشفيات المراكز والأقسام بالمحافظة، إلى جانب ملحقات أخرى، وذلك في إطار تعزيز الخدمة الصحية في المحافظة.

يأتي هذا بعد أن نظمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، تسع زيارات لمحافظات جنوب سيناء والمنوفية والبحيرة وبني سويف والمنيا، والفيوم والغربية، ودمياط، والشرقية، خلال الفترة الماضية، لتقديم الدعم النقدي والعيني للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا من خلال مبادرات وفاعليات خدمية متنوعة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.