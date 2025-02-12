البنك التجاري الدولي مصر يموّل مشروع “سولانا” بـ 1.8 مليار جنيه بالتعاون مع "CRC"

وقع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) اتفاقية تمويل بقيمة 1.8 مليار جنيه مصري مع الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير (CRC)، التابعة لمجموعة درة، لتمويل أعمال تنفيذ مشروع “سولانا” في زايد الجديدة بالقاهرة، مما يعزز الشراكة بين المؤسستين ويدعم التنمية العمرانية في مصر.

أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في CIB، أن هذه الاتفاقية تعكس التزام البنك بدعم المشروعات الكبرى وثقته في مجموعة درة كشريك استراتيجي قادر على تنفيذ مشاريع تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، أعرب المهندس محمد درة، رئيس مجلس إدارة CRC، عن سعادته بهذا التعاون، مشيدًا بجودة الخدمات التي يقدمها CIB ومؤكدًا على أهمية هذه الشراكة في تحقيق نمو مستدام في القطاع العقاري.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام البنك التجاري الدولي – مصر بدعم قطاع التشييد والبناء في مصر، وتأكيدًا على ثقته في قدرة مجموعة درة على تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في النمو الاقتصادي وتعزز التنمية العمرانية المستدامة.