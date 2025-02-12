خالد عباس: العاصمة الإدارية مؤهلة لاستضافة أكبر الفاعليات العالمية الرياضية والفنية

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، إن الشركة تعمل على تقديم تجربة حياة متكاملة الخدمات، حتى يشعر المواطن بأن العاصمة تقدم نمط حياة فريدًا ومتميزًا، وإلا ستصبح مجرد مدينة مثلها مثل غيرها، وهو ما شجع مئات الشركات على الاستثمار في المشروع.

وأكد عباس في تصريحات لـ"البوابة نيوز" على هامش مشاركته اليوم في الاجتماع الذي نظمته لجنة التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، أن العاصمة الإدارية أصبحت مؤهلة لاستقبال الأحداث العالمية بفضل البنية التحتية المتطورة، والتي تشمل "مدينة مصر للألعاب الأولمبية"، أكبر مدينة رياضية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قاعات ومسارح عالمية المستوى قادرة على استيعاب الحضور الضخم لهذه الفعاليات.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية ستستضيف مجموعة من أهم الفعاليات ( الرياضية والثقافية والفنية)، منها "كأس العالم للفروسية" في مايو 2025، وكأس العالم لكرة اليد تحت 23 سنة في سبتمبر 2025، إضافة إلى فعاليات ترفيهية كبرى تسهم في تعزيز السياحة الرياضية والثقافية.

وأعلن خالد عباس عن تنظيم واستضافة 10 فعاليات كبرى خلال عام 2025، تستهدف جذب أكثر من 350 ألف مشاهد، في إطار جهود شركة العاصمة لترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للبطولات والأحداث الدولية في مصر والمنطقة.

وأكد أن "العاصمة الإدارية الجديدة" النموذج الحي للمدن الذكية المصرية، فهي مدينة ذكية بكل ما تعنيه الكلمة، فكل بيت فيها موصول بشبكة ألياف ضوئية فائقة السرعة، كما أن البنية التحتية كلها ذكية، مضيفا أنه ما زال المشوار طويل حتى نستطيع القول بأن العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ذكية متكاملة ونحن على يقين بأن المكاسب التي سوف نجنيها من وراء التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في بناء و تصميم العاصمة ستكون ضخمة.