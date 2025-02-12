فريق مستشفيات بني سويف يحصد كأس رئيس الجامعة للعاملين

أعلن الدكتور منصور، حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز فريق مستشفيات جامعة بني سويف " ج" بكأس رئيس الجامعة للعاملين، وذلك في البطولة التي شارك فيها 11 فريقا على مستوى كليات ومعاهد الجامعة والمستشفيات الجامعية، وبحضور محمد سليم أمين عام الجامعة، وتحت إشراف الكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب وبالتنسيق مع اللجنة الرياضية بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن النشاط الرياضي يعد من العناصر الأساسية لتعزيز صحة العاملين فالنشاط الرياضي يساهم في تحسين اللياقة البدنية، ويلعب دورًا حيويًا في تخفيف الضغوط النفسية وزيادة التركيز والإنتاجية، لافتا إلى أن البطولة تأتي في إطار تشجيع العاملين على الانخراط في أنشطة رياضية منتظمة، بهدف تعزز التعاون والتفاعل وزيادة مستوى الرضا الوظيفي، مما ينعكس بشكل إيجابي على أداء المؤسسة ككل.