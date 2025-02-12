ads
الأربعاء 12 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

فريق مستشفيات بني سويف يحصد كأس رئيس الجامعة للعاملين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور منصور، حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز فريق مستشفيات جامعة بني سويف " ج" بكأس رئيس الجامعة للعاملين، وذلك في البطولة التي شارك فيها 11 فريقا على مستوى كليات ومعاهد الجامعة والمستشفيات الجامعية، وبحضور محمد سليم أمين عام الجامعة، وتحت إشراف الكابتن محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب وبالتنسيق مع اللجنة الرياضية بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن النشاط الرياضي يعد من العناصر الأساسية لتعزيز صحة العاملين فالنشاط الرياضي يساهم في تحسين اللياقة البدنية، ويلعب دورًا حيويًا في تخفيف الضغوط النفسية وزيادة التركيز والإنتاجية، لافتا إلى أن البطولة تأتي في إطار تشجيع العاملين على الانخراط في أنشطة رياضية منتظمة، بهدف تعزز التعاون والتفاعل وزيادة مستوى الرضا الوظيفي، مما ينعكس بشكل إيجابي على أداء المؤسسة ككل.

الدكتور منصور حسن المستشفيات الجامعية أمين عام الجامعة