"المنشاوي" يلتقي المُشاركين بفعاليات ملتقى جامعة أسيوط "قادة اتحادات الجمهورية الجديدة.. مصر 2030"

التقي الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء ١٢ من فبراير؛ النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضمان الاجتماعي بمجلس النواب، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، والدكتور رامي عاشور أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي بجامعة مصر والجلالة، ومستشار التنمية السياسية لوزارة الشباب والرياضة، ومعهد إعداد القادة، وذلك ضمن زيارتهم التثقيفية لجامعة أسيوط؛ للمشاركة عبر فعاليات ملتقى "قادة اتحادات الجمهورية الجديدة.. مصر 2030"، المُنعقد في رحاب الجامعة خلال الفترة من 10 إلي 12 من فبراير.

شهد اللقاء حضور؛ الدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومنسق الملتقي، وبمشاركة الأستاذ أسامة هشام مستشار مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، والأستاذ عبد الله عرمش منسق برامج المؤسسة، والأستاذ إبراهيم إيهاب مسئول التسويق بالمؤسسة.

ومن جهته، رحّب الدكتور أحمد المنشاوي، بضيوف الجامعة المُشاركين في أعمال الملتقي، الذي ينظمه اتحاد طلاب الجامعة، وأسرة طلاب من أجل مصر، وإدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بمشاركة وفود طلابية من (٢٨) جامعة حكومية، وخاصة، وأهلية، مؤكداً علي ريادة الجامعة، وتميزها في مختلف المجالات العلمية، والأنشطة الطلابية، وحرصها علي مدّ كافة جسور التواصل الفعال بين طلاب الجامعة، وأقرانهم من مختلف الجامعات المصرية، والعمل على ربط مكتسبات التعلُّم، والمعرفة؛ بمتطلبات المجتمع الراهنة، والمستقبلية.

وثمن رئيس جامعة أسيوط، خلال اللقاء؛ الأنشطة والفعاليات المتعددة التي يشهدها الملتقي، والتي تسهم بدورها في تحصين أفكار الطلاب، وتأهيلهم بشكلٍ سليم للقيادة، وعدم استقطابهم لأية أفكار مغلوطة، لافتاً إلى ما يشهده العالم خلال هذه الآونة من مخاطر ترويج الشائعات، والأخبار الكاذبة، التي من شأنها زعزة الأمن القومي، داعياً الشباب لعدم ترويجها، والانسياق خلفها، ومتمنياً لهم المزيد من الاستفادة، والتعلم من المحاضرات التثقيفية القيّمة التي يشارك بها المحاضرون، ورفع وعيهم بمفاهيم التعبير عن النفس بثقة، والتعاون الإيجابي، والتصرف بحكمة؛ ليصبحوا جزءًا من صانعي القرار في المستقبل.

وأكد الدكتور المنشاوي؛ أن الدولة المصرية ستظل بفضل قيادتها دولة آمنة، ومطمئنة، لها كيانها ودورها الاستراتيجي المهم، وهو ما يعكس دور قيادتها السياسية العظيمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع الأزمات والمواقف السياسية بحزم وثبات، والسير بخطيً واثقة، وهادئة نحو مستقبل أفضل.

ومن جهتهم، أشاد ضيوف الجامعة؛ بدور جامعة أسيوط العلمي، والتنويري الرائد في صعيد مصر، وحرصها علي تنظيم الكثير من الفعاليات الواعية، والمُنظمة باستمرار، والتي تستهدف تقديم كافة الخدمات؛ المعرفية، والعلمية، والتدريبية المتميزة؛ لأبناء جامعة أسيوط، وكافة جامعات الإقليم، والجامعات المصرية بأكملها؛ آملين المزيد من الأنشطة، والفعاليات المنطلقة من رحاب الجامعة، من أجل بناء، وتوسيع مدارك الطلاب الثقافية، والفكرية؛ بشكل يؤهلهم للعمل الفاعل، والعطاء المثمر؛ لبناء وطنهم، ومستقبلهم.

