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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يعلن بدء التسجيل في قاعدة بيانات الراغبين للعمل بالأردن

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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أعلن وزير العمل محمد جبران، عن فتح باب التسجيل في قاعدة بيانات راغبي العمل في المملكة الأردنية، وذلك على مهنة عامل تحميل وتنزيل في قطاع (المحروقات، الغاز المنزلي، مستودعات الغاز) كمرحلة أولى تجريبية، وذلك شرط ألا يكون قد سبق له صدور قرار تسفير من المملكة الأردنية ما لم يكن مر عليه خمس سنوات وألا يكون قد غادر المملكة خلال فترات توفيق الأوضاع، على أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة.

وأوضح وزير العمل، أن هذا الإعلان يأتي عقب ما تم الاتفاق عليه مع الدكتور خالد البكار وزير العمل الأردني بشأن فتح باب استقدام العمالة المصرية للمملكة الأردنية واستكمال الربط الإلكتروني للقضاء على ظاهرة السمسرة في عقود العمل، حيث تم إتاحة التسجيل بدء من اليوم على منظومة التشغيل الخارجي بموقع الوزارة https://egyres.manpower.gov.eg/Request_JOR/index.

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