تشكيل هجومي للجونة أمام الإسماعيلي في الدوري

أعلن فريق نادي الجونة برئاسة علاء عبد العال، المدير الفني للفريق التشكيل الرسمي في مواجهة فريق الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمعهم، اليوم الاربعاء، على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري المصري.

وجاء التشكيل الرسمي لفريق الجونة أمام الإسماعيلي كالآتي:

ويحتل الجونة المركز السابع عشر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط جمعهم من 12 مباراة، حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 7 مباريات، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 6 مواجهات.