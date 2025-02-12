جيش الاحتلال يعزز قواته على حدود غزة تحسبا لانهيار وقف إطلاق النار

يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلية على تعزيز قواته وتعبئة جنود الاحتياط في القيادة الجنوبية، عقب إعلان حركة حماس عن تأجيل إطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، نشر ألوية إضافية ووحدات من القوات الخاصة في القيادة الجنوبية، ووصف التعزيزات بأنها "واسعة النطاق".

وبحسب وسائل الإعلام العبرية توجد عدة ألوية أخرى على أهبة الاستعداد تحسبا لأي انتشار محتمل، كما تستعد فرق إضافية لعمليات محتملة في غزة، اعتمادا على تطور الوضع.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه التدابير تهدف إلى الاستعداد لمجموعة من السيناريوهات، وخاصة إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وعلى الرغم من النشاط العسكري المتزايد، لم يتم إجراء أي تغييرات على المبادئ التوجيهية بالجبهة الداخلية في هذا الوقت.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إنه إذا لم تعيد حماس الرهائن الإسرائيليين بحلول ظهر يوم السبت 15 فبراير فإن وقف إطلاق النار سينتهي.

وجاء بيان نتنياهو في أعقاب تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، والذي حدد أيضًا يوم السبت 15 فبراير عند الظهر باعتباره الوقت الذي "ستنفجر فيه الجحيم" بعده ما لم تفرج حماس عن جميع الرهائن.

وقال مكتب نتنياهو في إشارة إلى مجلس الوزراء الأمني ​​إن نتنياهو "أشاد برؤية ترامب الثورية لمستقبل غزة، وأضاف أن إنذار نتنياهو جاء بعد "مناقشة معمقة استمرت أربع ساعات" أجراها مجلس الوزراء.

وأوضح "لقد عبرنا جميعا عن غضبنا إزاء الحالة المروعة التي وصل إليها رهائننا الثلاثة الذين تم إطلاق سراحهم يوم السبت الماضي. كما رحبنا جميعا بمطالبة الرئيس ترامب بالإفراج عن رهائننا بحلول ظهر يوم السبت".

وأضاف نتنياهو أنه أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحشد القوات في قطاع غزة وفي محيطه "في ضوء بيان حماس حول قرارها انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار".

واختتم بيانه قائلا "إذا لم تعيد حماس رهائننا بحلول ظهر السبت فإن وقف إطلاق النار سينتهي وسيستأنف جيش الإسرائيلي القتال المكثف حتى هزيمة حماس بشكل كامل".