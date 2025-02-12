محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة ومدرسة قلابشو ببلقاس

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مركز طب الأسرة بمنطقة قلابشو مركز بلقاس، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، واطلع على سجلات الحضور والانصراف للتأكد من انتظام العمل وحسن سير الأداء، وانتظام فرق العمل من الأطباء والتمريض والإداريين.

وأكد محافظ الدقهلية أن جولاته في المستشفيات والوحدات الصحية تأتي للتأكد من توفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين وتوفير الرعاية اللائقة لهم.

وأشار أنه يتم تسيير قوافل علاج مجانية بمختلف قرى ومراكز المحافظة من أجل تيسير الحصول على الخدمة الطبية في أماكن إقامتهم حرصا على راحتهم.



كما تفقد محافظ الدقهلية مدرسة قلابشو للتعليم الأساسي، وحضر طابور المدرسة خلال الفترة المسائية، وتحدث إلى التلاميذ ووقف معهم تحية علم مصر والنشيد الوطني وحثهم على الاجتهاد والتفوق الدراسي.

كما تفقد مرزوق، شوارع القرية لمتابعة حالة النظافة فيها، والتقى البعض من الأهالي واستمع إليهم مبديا استعداده لحل أي مشكلة موجودة، مؤكدا أن جولاته اليومية هي من أجل مصالح ومطالب المواطنين.

جاء ذلك في إطار جولة محافظ الدقهلية التي بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بدأها بمدينة المنصورة، ثم توجه إلى مركز ومدينة السنبلاوين، وقرية قلابشو مركز بلقاس.

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