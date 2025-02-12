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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميسي وزيكو وشادي حسين يقودون تشكيل زد ضد سيراميكا في الدوري

زد
زد
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أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق زد، اليوم الأربعاء، نظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب استاد المقاولون العرب، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

يقود شادي حسين هجوم زد أمام سيراميكا، رفقة مصطفى زيكو ومصطفى سعد ميسي.

يحتل فريق زد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يأتي سيراميكا في المركز الخامس وفي رصيده 19 نقطة.

تشكيل زد ضد سيراميكا

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: سامح إبراهيم - محمد إسماعيل - أحمد طارق - محمد أشرف

خط الوسط: أحمد الصغيري - بيتر موتوموسي - ماتا ماجاسا

وفي الهجوم: مصطفى سعد ميسي - شادي حسين - مصطفى زيكو.

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