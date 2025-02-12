محافظ الأقصر يتابع استعدادات استضافة احتفالية النادي الأهلي في حتشبسوت.. صور

تابع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، تجهيزات الاحتفالية العالمية الذي سيُقيمها النادي الأهلي لاستقبال النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك خلال جولة ميدانية بمدينة القرنة، بمرافقة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومصطفى جبريل رئيس مركز القرنة، والمهندس أسعد مصطفى منسق عام مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر، والمهندسة إلهام شيبانى مديرة مديرية الطرق بالأقصر.

الجولة

محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق لاستقبال ضيوف النادي الأهلي

وخلال الجولة، وجه محافظ الأقصر، مسؤولي مديرية الطرق بسرعة إنهاء أعمال رصف الطريق الداخلي لمعبد حتشبسوت بالدير البحري، استعدادًا لاستقبال ضيوف الاحتفالية العالمية الذي سيُقيمها النادي الأهلي لاستقبال النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة 14 من فبراير الجاري.

كما تابع الأعمال التي تتم بساحة الانتظار الخاصة بالمعبد، مشددًا على ضرورة إنهاء أعمال رصفها وتمهيدها حيث إن معبد حتشبسوت بالدير البحرى يعد مقصد آثري ذو أهمية كبرى بالبرنامج السياحي للزوار من مختلف أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يقيم النادي الأهلي حفل خاص وترتيبات كُبرى لهذا الحدث الاستثنائي في القاهرة وتحديدا بملعب التتش يوم 13 فبراير وفي معبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر يوم 14 الشهر ذاته، ووجه الأهلي الدعوة لشخصيات كبيرة ورموز الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث، على رأسها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وهاني أبو ريده رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر رئيسا النادي السابقين.

الجدير بالذكر، أنه ستصل النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية على متن طائرة خاصة، وتقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 نادي لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 25 يونيو إلى 13 يوليو المقبل، ويشارك فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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