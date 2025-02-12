"حماية المنافسة" يعلن الموافقة على عدد من التركزات الاقتصادية

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على التركزات الاقتصادية الآتية:

* طلب استحواذ شركة كازيون ليمتد على نسبة تتراوح بين 96,64% إلى 100% من إجمالي أسهم شركة الصعيد لصناعة المركزات والعصائر

* طلب استحواذ شركة قطر القابضة “ال ال سي ” على القدرة على التحكم الجماعي في شركة ساوبر هولدينج إيه جي

الموافقة علي تركزات اقتصادية

* طلب استحواذ شركة إل سي بي فاند مانجر بي. في. على التحكم الجماعي في شركة إم. إس. إس. هولدينج

* طلب استحواذ شركة سي دي إس لافورازيني ماتيري بلاستيكيه إس.آر.إل على نسبة 75% من شركة أنظمة الغلق إنترناشيونال (ايجيبت)