وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يجري جولات تفقدية لمتابعة معارض أهلا رمضان

أجرى المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية يرافقه جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام و الاتصال السياسى وناصر رفاعى مدير ادارة التعاون الاستهلاكى، جولات تفقدية لمعارض أهلا رمضان بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية المقام بها معارض أهلا رمضان.

حيث تفقد العديد من المعارض المقامة بمقرات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة للشركات والتي يبلغ عدد المعارض بها 17 معرضا لعرض السلع الغذائية المرتبطة بالشهر الفضيل من السكر والأرز والبلح و التمور و الزبيب وجوز الهند والقراصيا والمشمشية والزيوت والسمن والمنظفات.

كذلك تعرض هذه المعارض هذه السلع بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسب من 20 إلى 30 %، وذلك للعاملين بالشركات التابع لها هذه الجمعيات بالإضافة إلى كافة للمواطنين.

وتقوم هذه الجمعيات التعاونية بإضافة ميزة نسبية أخرى وقيمة مضافة بالبيع للموظفين العاملين بالشركات التابعة لها بنظام التقسيط.

كما تفقد وكيل الوزارة معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية و التى يبلغ عدد المعارض بها 14 معرضا موزعة جغرافيا بجميع أحياء المحافظة والتي تعرض جميع السلع الغذائية وكذلك السلع المرتبطة بالشهر الكريم.

وفي ختام الجولات أشاد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بكميات السلع المعروضة ونسب التخفيضات وجودة المنتجات وإقبال المواطنين على الشراء، وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.