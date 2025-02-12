رحلة تحول ميشالاك.. من زيزو الكرة البولندية للاعب غير مرغوب فيه بالزمالك

بدأت رحلة البولندي كونراد ميشالاك، مع القلعة البيضاء، عندما أعلن نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تعاقده مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك خلال الميركاتو الصيفى الأخير.

جاءت بداية اللاعب البولندى مع الزمالك سريعة وقوية، عندما دعم صفوف الفارس الأبيض فى مواجهة السوبر الإفريقي التي حقق فيها أبناء ميت عقبة الفوز على حساب غريمه التقليدى الأهلى المصرى بركلات الترجيح.

ولم يكن اللاعب البولندي هو الوحيد الذي تم تدعيم صفوف الفريق به مع بداية الموسم، بل تعاقد الأبيض مع عدة لاعبين هم، الفلسطيني عمر فرج، محمود بنتايج، محمد حمدي، سيدي نداي.

ورفع جمهور الزمالك سقف التوقعات على مستوى ميشالاك وأنتظرو منه الكثير، نظرًا لأنه لاعب محترف وخاض العديد من التجارب في الدوريات الأوروبية مثل الدوري الروسي والدوري البرتغالي والدوري التركي وقدم أداء مميز بهم جميعًا قبل أن ينتقل إلى الدوري الدرجة الثانية السعودي مع فريق أحد.

أرقام ميشالاك في موسمه الأخير قبل اعارته إلى الزمالك

لم يكن رفع الجمهور من سقف التوقعات على اللاعب البولندى من فراغ، بل جاء بعد أن شارك مع فريق أحد السعودى في 33 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 2 آخرين، قبل انتقاله إلى الفارس الأبيض.

وعلى عكس توقعات جماهير الأبيض، جاءت عدم القناعة من المدرب البرتغالى جوزية جوميز المدير الفنى السابق للفريق، حيث كان اللاعب الجامبى مودو بارو، الخيار الأول للمدرب لتدعيم مركز الجناح، وذلك من أجل تطبيق أفكاره، إلا ان جاء اختيار ميشالاك نظرًا لكثرة إصابات بارو وقلة مشاركته مع فريقه.



أرقام ميشالاك مع الزمالك

بدأ ميشالاك مسيرته مع الزمالك بداية مترنحة مع تذبذب في المستوى، إلا أن اللاعب طلب المشاركه أساسيًا وبشكل مستمر ليعطي الفريق كامل قدراته.

وعلى إثرها شارك اللاعب مع الزمالك فى 14 مباراة، معظمها كانت بشكل احتياطي، صنع فيهم هدفين فقط، ولم تكن مشاركته مرضية للجمهور والجهاز الفنى .

من وقتها بدأت علاقة اللاعب والنادي بالتوتر منذ تعاقد الفريق مع المدير الفني السويسري كريستيان جروس، وخرج ميشالاك من حسابات المدير الفني في مباراة بيراميدز عندما أخرجه من القائمة المستدعاه للمشاركة.

وأزعج اللاعب من التدرب بشكل منفرد، خاصة بعد عدم حصوله على مستحقاته المادية والتى قدرت بما يقرب من 700 ألف دولار.

وقد طلب الزمالك فسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي واعطاءه مايقرب من 450 ألف دولار ولكن رفض اللاعب نظرًا للمعاملة السيئة التي تعرض لها على حد زعم رئيس نادي أحد.

وانتظر اللاعب غلق نافذة القيد والانتقالات الشتوية وقام بتقديم شكوى في الإتحاد الدولي "فيفا" مطالبًا بمستحقاته وفسخ التعاقد مع الفريق.