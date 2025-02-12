ذكرى ميلاد الضيف أحمد.. تفاصيل المشهد الأخير في حياته

تحل علينا ذكرى ميلاد الفنان الراحل الضيف أحمد، الذي يعد من أهم ممثلي الكوميديا في تاريخ المسرح والسينما المصرية، حيث ولد الضيف أحمد في مركز "تمي الأمديد" محافظة الدقهلية في مثل هذا اليوم سنة 1936.

اختاره الفنان الراحل فؤاد المهندس للمشاركة بمسرحية "أنا وهو وهي" سنة 1964، ثم عرفه الجمهور المصري بعد أن شارك في تأسيس فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" سنة 1967 والتي لمعت في حقبة الستينيات من خلال تقديمها للعديد من المسرحيات الكوميدية والإسكتشات الغنائية، من أبرز أعماله المسرحية التي قدمها: (طبيخ الملائكة، زيارة غرامية، الرجل اللي جوز مراته)، وفي السينما مثل في العديد من الأفلام، منها "الأصدقاء الثلاثة، الزواج على الطريقة الحديثة، 30 يوم في السجن".

قدم أعمالًا متميزة مزجت بين التمثيل والاستعراض بأسلوب فريد، ولم تقتصر موهبته على التمثيل فقط، بل امتدت إلى الإخراج والتأليف، ما جعله فنانًا شاملاً

سمير غانم يروي المشهد الأخير في حياة الضيف أحمد

كون الفنان الراحل الضيف أحمد مع كل من جورج سيدهم وسمير غانم، فرقة عُرفت باسم "ثلاثي أضواء المسرح" في ستينات القرن الماضي، اشتهرت على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، والمسرحيات والأفلام، كان أشهرها "طبيخ الملائكة" و"روميو وجولييت"، ومن أبرز أعمالهم السينمائية "30 يوم في السجن، شاطئ المرح، الزواج على الطريقة الحديثة، العميل 77، المجانين الثلاثة" وغيرها من الأعمال الفنية المؤثرة والناجحة حتى الآن.

حققت فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، لكن عندما رحل العقل المدبر للفرقة الضيف أحمد وهو لم يتجاوز 37 عام، وكشف الفنان الراحل سمير غانم عن اللحظات الأخيرة في حياة الضيف، قائلًا: “الضيف أحمد قبل وفاته كان يخرج رواية “كل واحد وله عفريت”، وسافرنا إلى الأردن لحضور أحد الحفلات، وكان الضيف أحمد في الطائرة مصممًا على حضور كل أعضاء الفرقة بروفات المسرحية”.

وتابع: "الضيف أحمد جسد دور شخص ميت في النعش، وذلك ضمن البروفات الأخيرة لمسرحية "الراجل اللي جوز مراته" ليتحول التمثيل إلى حقيقة، ويموت بعدها مباشرة، بعد أن غادر إلى منزله، وفي منتصف الليل اتصل بيا جورج سيدهم وأخبرني بأن الضيف أحمد مات".