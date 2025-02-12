منح الطلاب محافظ إلكترونية برصيد مجاني خلال ندوة تثقيفية بجامعة طيبة التكنولوجية

شهدت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، السحب على عدد من الجوائز والهدايا التي تم منحها للطلاب، والتي تمثلت في فرص تدريبية مجانية في مجال الأمن السيبراني، و5 محافظ إلكترونية برصيد مجاني، ومجموعة من الجوائز الإلكترونية والسوفت وير المجاني.

جانب من الندوة

جاء ذلك على هامش فعاليات الندوة التثقيفية التي أقيمت بالجامعة، حول ريادة الأعمال ضمن مبادرة "الإبداع طريقك للنجاح" للعام الثاني على التوالي، حيث تقام المبادرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجريدة "عالم رقمي" بهدف نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للطلاب.

حضر الندوة، كل من الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور خالد خليفة، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، وخالد حسن، رئيس تحرير جريدة عالم رقمي، زينب فوزي، سفيرة مركز الإبداع بوزارة الاتصالات، فاتن الخولي، مدير مبادرة الإبداع طريقك للنجاح.

الندوة استهدفت تعريف الطلاب بالمنح والمبادرات التي تقدمها وزارة الاتصالات

وأعرب الدكتور محمد رسلان، نائب رئيس الجامعة، عن سعادته بعقد هذه الندوة الهامة التي تهدف إلى تعريف الطلاب بالمنح والمبادرات التي تقدمها الوزارة لدعم وتأهيل الطلاب ورواد الأعمال، مشيرًا إلى أن جامعة طيبة تدعم جميع المبادرات التي من شأنها تعزيز خبرات ومهارات الطلاب، لاسيما تلك التي تتعلق بريادة الأعمال في ظل اهتمام الدولة بالتحول الرقمي.

من جانبه، استعرض خالد حسن، رئيس تحرير جريدة عالم رقمي، الفرص والمنح التي تقدمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والحضانة التكنولوجية، ومبادرة ايتاك التي تمول مشروعات التخرج، والمعهد القومي للاتصالات mti الذي يقدم دورات تدريبية مجانية.

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