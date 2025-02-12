مصر وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون في التعليم الفني وتوسيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية

بحث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبد اللطيف مع وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي الدكتور جوزيبي فالديتارا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني والمهني.

جاء ذلك بحضور السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كواروني، حيث تم مناقشة التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر وتطوير المناهج لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأكد الوزير عبد اللطيف على أهمية تعزيز الشراكة مع الجانب الإيطالي، مشيرًا إلى أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثل خطوة هامة نحو تأهيل الشباب المصري لسوق العمل بكفاءة. كما تناول الاجتماع التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأزياء، مع التأكيد على تقديم فرص تدريب متقدم للخريجين في إيطاليا.

من جهته، أكد الوزير الإيطالي فالديتارا التزام بلاده بدعم جهود مصر في تطوير التعليم الفني، متطلعًا إلى توسيع التعاون لفتح آفاق جديدة لشباب البلدين في مجالات العمل المتخصصة.