رئيس «الإصلاح والنهضة»: تنسيق دائم بين مصر والأردن لدعم القضية الفلسطينية

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن هناك تعاونا وتنسيقا كبيرا بين مصر والأردن لدعم الفلسطينيين ورفض مخططات التهجير وتصفية القضية.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن العلاقات المصرية الأردنية علاقات شديدة التميز منذ فترة طويلة، ومجالات التعاون مشتركة في كل القضايا، وهو ما ظهر بشكل واضح وكبير جدا بعد أحداث 7 أكتوبر 2023 من خلال تبني مواقف مشتركة.

وتابع: «هذه العلاقات شديدة الاستراتيجية، والأردن ومصر خلال إدارة الأزمة شهدا هناك تعاونا كبيرا، من خلال رفض التهجير، والسعي لإدخال المساعدات الإنسانية، والاتفاق على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، «كل المنطقة منفتحة على حلول في ظل هذه الثوابت، وليس على حساب القضية الفلسطينية أو حتى على حساب مصر، أو استقلال القرار السيادي الأردني، وثوابت القضية واضحة ومحددة».